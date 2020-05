Rekonstrukce Pára x Horká voda 2018 Letošní etapa výměny parovodů za úsporné horkovody se dotkne zákazníků v oblasti Obilního trhu, ulic Gorkého a Jaselské. Práce budou probíhat také v okolí Mendlova náměstí a Úvozu. V samotném centru Brna se výměna dotkne ulice Běhounské. V některých částech města letos začnou přípravné práce, samotné přepojení zákazníků na horkou vodu však bude uskutečněno v následujících letech. Týká se to oblastí v okolí parovodu Sever (Zábrdovická, Stará osada, Lazaretní, Kosmákova) a ulice Rašínovy ve středu města. Počet odběrných míst přepojovaných na horkou vodu v roce 2018: 50

Celková délka nových rozvodů: 4,2 km Důležité informace k omezení parkování Omlouváme se všem obyvatelům dotčených lokalit za dočasné narušení komfortu Vašeho bydlení vlivem stavebních prací. Rozsah letošní rekonstrukce si v průběhu vyžádá dočasný úbytek až několika stovek parkovacích stání v oblastech ulic Jaselská, Gorkého, Obilní trh, Úvoz, Mendlovo nám. a Běhounská. Víme, že situace s parkováním je právě v okolí Vašeho bydliště složitá. Vše řešíme operativně, o nových skutečnostech Vás zde budeme průběžně informovat. Parkovací místa nebudou zrušena najednou, ale postupně podle rozsahu a průběhu rekonstrukce. Ihned, jakmile to stavební práce dovolí, budou opět obnovena.

Za vyhrazená parkovací stání byla zhotoviteli jednotlivých staveb v nejbližším okolí zajištěna náhradní místa pro parkování.

S odborem dopravy Magistrátu města Brna jsme vyjednali možnost dočasného parkování na ulici Údolní.

Zároveň uděláme vše pro to, abychom dle možností zpřístupnili příjezdy k vnitroblokům, kde v mnoha případech obyvatelé domů parkují.

V rámci staveb uděláme maximum pro to, abychom obyvatelům dotčených ulic umožnili parkovat v místech, kde nebudou v daném okamžiku probíhat stavební práce. Prosíme Vás, abyste se domlouvali přímo se zhotoviteli staveb - všechny kontakty jsou uvedeny níže pod každou z mapek. Pokud Vám zhotovitel po domluvě umožní parkování v prostoru stavby, prosím umístěte viditelně za čelní sklo Vašeho vozu telefonní číslo, na kterém Vás bude možné zastihnout v případě nutnosti přeparkovat vůz. ETAPY 2018 1. OBLAST: BRNO-STŘED Máte dotazy k pracem v lokalitě Jaselská?

Za TB, a.s., Vám poradí: Petr Večeřa, tel. 607 005 631 Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o.

Kontakt: Martin Vangel, tel. 777 202 903; Kamil Tichý, tel. 606 860 163 Zobrazit podrobnou mapu (PNG) Projekt je spolufinancován Evropskou unií.



Máte dotazy k pracem v lokalitě Obilní trh?

Za TB, a.s., Vám poradí: Bc. Tomáš Sláma, tel. 724 830 893 Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.

Kontakt: Luděk Rouš, tel. 737 214 293; Radek Tkáč, tel. 739 387 207 Zobrazit podrobnou mapu (PNG) Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Máte dotay k pracem v lokalitě Gorkého?

Za TB, a.s., Vám poradí: Petr Večeřa, tel. 607 005 631 Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o.

Kontakt: Martin Vangel, tel. 777 202 903; Pavel Pokorný, tel. 777 202 907 Zobrazit podrobnou mapu (PNG) Projekt rekonstrukce je spolufinancován Evropskou unií.

Máte dotazy k pracem v lokalitě Úvoz?

Za TB, a.s., Vám poradí: Jan Lukášek, tel. 601 389 111 Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o.

Kontakt: Libor Kočvara, tel. 724 337 602; Karel Výleta, tel. 606 607 591 Zobrazit podrobnou mapu (PNG) Projekt je spolufinancován Evropskou unií.



Máte dotazy k pracem v lokalitě Mendlovo náměstí?

Za TB, a.s., Vám poradí: Bc. Tomáš Sláma, tel. 724 830 893 Zhotovitel: TENZA, a.s.

Kontakt: Ing. Petr Sedlák, tel. 725 404 474; Pavel Skočovský, tel. 602 737 731 Zobrazit podrobnou mapu (PNG) Projekt je spolufinancován Evropskou unií.



Máte dotazy k pracem v lokalitě Běhounská?

Za TB, a.s., Vám poradí: Jan Lukášek, tel. 601 389 111 Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o.

Kontakt: Martin Vangel, tel. 777 202 903; Pavel Pokorný, tel. 777 202 907 Zobrazit podrobnou mapu (PNG) Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Máte dotazy k pracem v lokalitě Rašínova?

Za TB, a.s., Vám poradí: Petr Večeřa, tel. 607 005 631 Zhotovitel: probíhá výběrové řízení 2. OBLAST: BRNO-SEVER Máte dotazy k pracem v lokalitě parovodu Sever?

Za TB, a.s., Vám poradí: Bc. Tomáš Sláma, tel. 724 830 893 Zobrazit podrobnou mapu (PNG) Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

3. OBLAST: BRNO-ŽIDENICE Máte dotazy k pracem v lokalitě parovodu Sever?

Za TB, a.s., Vám poradí: Jan Lukášek, tel. 601 389 111 Zobrazit podrobnou mapu (PNG) Projekt je spolufinancován Evropskou unií.